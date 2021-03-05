سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية تعلن اعتراض 6 مُسيّرات "مفخخة" أطلقها الحوثيون الجمعة
أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية، اعتراض 6 طائرات مُسيّرة تابعة للحوثيين، بعد شن هجمات على جنوب المملكة منذ فجر اليوم.
السعودية تعلن اعتراض 6 مُسيّرات "مفخخة" أطلقها الحوثيون الجمعة
الولايات المتحدة والأمم المتحدة تجددان مساعي السلام مع احتدام القتال أيضاً في محافظة مأرب الغنية بالغاز / AP
5 مارس 2021

قالت قوات التحالف بقيادة السعودية، إنها اعترضت الجمعة، ست طائرات مُسيّرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وكانت تستهدف المملكة، في حين قال الحوثيون إنهم شنّوا هجمات على جنوب المملكة منذ الفجر.

وصعّد الحوثيون مؤخراً من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة، فيما يؤكد التحالف أنه أحبط معظم الهجمات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقناة الإخبارية التلفزيونية، نقلاً عن بيانات أصدرها التحالف، أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة الست باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءاً من فجر اليوم الجمعة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة فجراً وخمس طائرات ظهراً، وأضاف أنها أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

وقالت قوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس، إنها أطلقت صاروخاً وأصابت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية.

وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعي السلام مع احتدام القتال أيضاً في محافظة مأرب الغنية بالغاز.

ويوم الثلاثاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على اثنين من قادة الحوثيين.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، فيما ينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاماً فاسداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us