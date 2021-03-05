قالت قوات التحالف بقيادة السعودية، إنها اعترضت الجمعة، ست طائرات مُسيّرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وكانت تستهدف المملكة، في حين قال الحوثيون إنهم شنّوا هجمات على جنوب المملكة منذ الفجر.

وصعّد الحوثيون مؤخراً من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة، فيما يؤكد التحالف أنه أحبط معظم الهجمات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقناة الإخبارية التلفزيونية، نقلاً عن بيانات أصدرها التحالف، أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة الست باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءاً من فجر اليوم الجمعة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إطلاق ثلاث طائرات مُسيرة فجراً وخمس طائرات ظهراً، وأضاف أنها أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

وقالت قوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس، إنها أطلقت صاروخاً وأصابت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ولم يرد تأكيد من السلطات السعودية.

وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعي السلام مع احتدام القتال أيضاً في محافظة مأرب الغنية بالغاز.

ويوم الثلاثاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على اثنين من قادة الحوثيين.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، فيما ينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاماً فاسداً.