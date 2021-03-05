أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب في رحلة جوية داخلية الليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري نشره على موقعه الإلكتروني ونقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكر البيان أن "عملية الاختطاف استهدفت طائرة تجارية إقليمية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز "فوكر 100" بعد أن أقلعت من مدينة "الأهواز" (جنوب غرب) وكانت متوجهة إلى مدينة "مشهد" (شمال شرق).

وأضاف أن الرحلة الجوية هبطت اضطرارياً في ولاية "أصفهان" وسط البلاد من دون تفاصيل عن الخاطفين أو حالة الركاب.

وأوضح البيان أن "الطائرة تعرضت لمحاولة الاختطاف في نحو الساعة 10:10 مساء، (18:40 ت.غ)".

وأكد البيان أن: "ركاب الطائرة وصلوا إلى وجهتهم بسلامة تامة عبر رحلة بديلة".

وأوضح الحرس الثوري أن: "التحقيق لا يزال جارياً حول أبعاد هذا الفعل الإجرامي".

وحسب التقارير الأولية، سعى منفذ محاولة الاختطاف للهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة جنوب الخليج"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر لوكالة الأناضول أن "الحادثة قيد التحقيق، ويوجد احتمال لتدخُّل خارجي".

وكان من المقرر أن تقلع طائرة "فوكر 100" من مدينة الأهواز إلى مدينة "مشهد" الساعة 7:15 مساء بالتوقيت المحلي (15:45 ت.غ)، وفقاً لموقع"Flightradar24" الخاص بتتبع تحركات الطائرات في الأجواء.

وتمتلك الخطوط الجوية الإيرانية 3 طائرات في أسطولها، يزيد عمر كل منها على 30 عاماً، إذ لا تزال إيران محرومة من شراء الطائرات بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وتحمل الرحلات الداخلية الإيرانية مسلحين من الحرس الثوري للتصدي لأي محاولات هجوم أو اختطاف، حسب "أسوشيتد برس".

وتولى الحرس الثوري مسؤولية الأمن الجوي في ثمانينيات القرن الماضي بعد سلسلة من الحوادث لاستيلاء جماعات معارضة على طائرات خلال الاضطرابات التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي سبتمبر/أيلول 2000 حاول مُسلّح استخدم مسدس مزيف وقنبلة بنزين للاستيلاء على طائرة "فوكر 100" وإجبارها على الذهاب إلى فرنسا، وأشعل النار على متن الطائرة، ولكن جرى اعتقاله، وفقاً لتقرير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2000 استولى مسلحون من 4 عائلات على طائرة من طراز "(Yakovlev Yak-40)" تابعة لشركة طيران "إرياتور" الإيرانية، وطالبوا بنقلها إلى الحرس الجوي الأمريكي، وذكر تقرير إدارة الطيران الفيدرالية أن مضيفة و5 خاطفين أصيبوا بجروح.