سياسة
2 دقيقة قراءة
لمنع أولمبياد 2022.. الأويغور يرفعون دعوى ضد الصين للجنة الأولمبية
كبرى جماعة الأويغور في المنفى تطلب من رئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية أن يراجع بنفسه دعوتها لإلغاء إقامة الأولمبياد الشتوي 2022 في بكين، لوجود أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية.
لمنع أولمبياد 2022.. الأويغور يرفعون دعوى ضد الصين للجنة الأولمبية
الأويغور يرفعون شكواهم ضد بكين لرئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية / AA
5 مارس 2021

طلبت كبرى جماعة الأويغور في المنفى من رئيس لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية أن يراجع بنفسه دعوتها لإلغاء إقامة الأولمبياد الشتوي 2022 في بكين لوجود أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية على حد وصفها.

ويقول نشطاء وخبراء بالأمم المتحدة إن مليوناً من الأويغور المسلمين محتجزون في معسكرات صينية في إقليم شينجيانغ. وتنفي الصين اتهامات بارتكاب انتهاكات وتقول إن المعسكرات توفر تدريباً مهنياً وإنها مطلوبة لمحاربة التطرف في المنطقة الغربية النائية.

وقال المؤتمر العالمي للأويغور إن شكواه التي رفعها في أغسطس/آب لم تلقَ آذانا مصغية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف في بيان اطلعت عليه رويترز عن رسالته لرئيس لجنة القيم بان كي مون في 26 فبراير/شباط أن المؤتمر يكرر أن اللجنة الأولمبية "انتهكت الميثاق الأولمبي بإحجامها عن إعادة النظر في إقامة أولمبياد 2022 في بكين عقب ظهور أدلة موثوقة على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

ودعا المؤتمر "السيد بان كي مون لمراجعة الشكوى بنفسه أو تعيين مسؤول جديد عن القيم والشكاوى لإتمام ذلك على الوجه الملائم".

ولم يصدر حتى الآن تعقيب من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان لرويترز في أغسطس/آب إن "عليها التزام الحياد تجاه كل القضايا السياسية العالمية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us