سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط تقاعس السلطات.. محامية تركية بألمانيا تكشف عن تهديدات بالقتل من متطرفين
كشفت المحامية التركية في ألمانيا صدى باشاي يلدز تلقِّيها رسائل تهديد بالقتل من قبل متطرفين يمينيين بشكل متكرر منذ أكثر من عامين. وتحمل الرسائل توقيع "NSU 2.0" وهو رمز منظمة إرهابية قتلت 10 أشخاص بينهم 8 أتراك، في الفترة من 2000 إلى 2007.
وسط تقاعس السلطات.. محامية تركية بألمانيا تكشف عن تهديدات بالقتل من متطرفين
محامية تركية بألمانيا تكشف عن تهديدات بالقتل من متطرفين / DPA
5 مارس 2021

كشفت المحامية التركية في ألمانيا صدى باشاي يلدز تلقِّيها رسائل تهديد بالقتل من قبل متطرفين يمينيين بشكل متكرر منذ أكثر من عامين.

وتحمل الرسائل توقيع "NSU 2.0" وهو رمز "المنظمة الاشتراكية الوطنية السرية" الإرهابية التي قتلت 10 أشخاص بينهم 8 أتراك، في الفترة من 2000 إلى 2007.

وفي تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية الجمعة قالت يلدز إن رسائل التهديد بالقتل تصل إليها باستمرار.

وانتقدت يلدز بشدة وزير داخلية ولاية هيسن "بيتر بوث" ورئيس شرطة الولاية "رولاند أولمان"، متهمة إياهما بعدم إبداء اهتمام كافٍ حيال الموضوع.

ولفتت إلى أن أسرتها باتت هدفاً صريحاً للعنصريين، وعلى الرغم من ذلك لا توفر السلطات لها أي حماية.

وأضافت: "وضع أسرتي واضح لكن وزير داخلية هيسن لا يريد تحمُّل أي مسؤولية".

كما لفتت إلى أنه على الرغم من صدور توصية من الشرطة بتكفُّل الدولة بمصاريف التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في المنزل الذي تقيم به، فإن وزير داخلية الولاية لم يأبه لذلك.

يشار إلى أن المحامية كانت موكَّلة من قِبل أسرة أنور شيمشك الذي قُتل عل يد المنظمة عام 2000، ومثلت الأسرة خلال محاكمات أعضاء المنظمة.

وفي أغسطس/آب 2018 تلقَّت يلدز رسالة عنصرية عبر الفاكس تتضمن تهديداً بالقتل.

وبعد تحريات الشرطة تبين أنه جرى الاطلاع على البيانات الشخصية للمحامية من حاسوب في مخفر للشرطة بفرانكفورت.

وأظهرت التحقيقات أن شرطيين مخولين بالدخول لذلك الحاسوب في تلك الفترة، أقاموا مجموعة على الإنترنت فيما بينهم وتبادلوا رموزاً عنصرية وصوراً للزعيم النازي أدولف هتلر ورسائل معادية للأجانب.

وإثر ذلك جرى توقيف 6 عناصر من أفراد شرطة بشكل مؤقت عن العمل في إطار التحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us