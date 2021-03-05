سياسة
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بالصور | وداع مهيب لشهداء المروحية المنكوبة بتركيا
أقيمت في العاصمة التركية أنقرة مراسم تشييع 11 جندياً استشهدوا جراء تحطُّم مروحيتهم، لتغيُّر مفاجئ في حالة الطقس بولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد. وشارك في الجنازة الرئيس أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب ورؤساء الأحزاب وممثلوهم.
بالصور | وداع مهيب لشهداء المروحية المنكوبة بتركيا
مراسم تشييع شهداء المروحية المنكوبة التي تحطمت بولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد / AA
5 مارس 2021

أقيمت في العاصمة التركية أنقرة مراسم تشييع مهيبة للجنود الذين استشهدوا جراء تحطُّم مروحيتهم بولاية "بيتليس" جنوب شرقي البلاد.

وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقيمت صلاة الجنازة على الشهداء الـ11 في مسجد أحمد حمدي آقسكي بأنقرة.

وفي كلمة له عقب صلاة الجنازة تمنى الرئيس أردوغان من الله الرحمة لضحايا الحادث الأليم والصبر والسلوان لذويهم.

واستشهد الرئيس التركي بالآية الكريمة: "ولا تقولوا لمن يُقتل في سَبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ".

كما تقدم بالتعازي لذوي الشهداء المشاركين في المراسم.

وإلى جانب الرئيس أردوغان شارك أيضاً نائبه فؤاد أوقطاي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب ووزراء ورؤساء الأحزاب وممثلوهم إلى جانب برلمانيين وقادة عسكريين وغيرهم.

وسيدفن اليوم قسم من الشهداء والقسم الآخر غداً في ديارهم.

والخميس أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطُّم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء رحلتها من ولاية "بينغول" إلى "بيتليس"، ما أسفر عن استشهاد 11 عسكرياً وإصابة اثنين آخرين يواصلان علاجهما بالمستشفى وحالتهما مستقرة.

وأرجع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الحادث استناداً لمعلومات أولية وشهود عيان إلى "الأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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