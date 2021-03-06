سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 مارس/آذار 2021
أكد البابا أن "الديانات يجب أن تكون في خدمة السلام والأخوة" / AFP
6 مارس 2021

أهم الأحداث:

بابا الفاتيكان يدعو العراقيين للتصدي للفساد ووقف العنف والتحزب، وأردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

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من بغداد.. بابا الفاتيكان يدعو للتصدي للفساد والتطرف والتحزب

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس الجمعة العراقيين للتصدي للفساد، ووقف العنف والتطرف والتحزب.[TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة خلال حفل استقبال رسمي بالقصر الرئاسي في بغداد. [TRT عربي]

وقال فرانسيس مخاطباً العراقيين: "أضم صوتي إلى صوت أصحاب النوايا الحسنة لبناء المجتمع، فأنتم مدعوون لتعزيز روح التضامن الأخوي، والتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة، وكل ما هو غير شرعي، ويجب تعزيز العدالة والنزاهة". [TRT عربي]

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة السوريين الطوعية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة عبر اتصال مرئي، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وأفاد البيان بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا وقضايا إقليمية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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