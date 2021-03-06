أهم الأحداث:

بابا الفاتيكان يدعو العراقيين للتصدي للفساد ووقف العنف والتحزب، وأردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

تقرير لعام حافل.. الاستخبارات التركية نجاحات ميدانية ونفوذ استراتيجي

العمارة العثمانية في أوروبا.. مآثر تشهد على قوة حضارة إسلامية

شاهد!

آلاف الجزائريين في الشوارع

من بغداد.. بابا الفاتيكان يدعو للتصدي للفساد والتطرف والتحزب

دعا بابا الفاتيكان فرانسيس الجمعة العراقيين للتصدي للفساد، ووقف العنف والتطرف والتحزب.[TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة خلال حفل استقبال رسمي بالقصر الرئاسي في بغداد. [TRT عربي]

وقال فرانسيس مخاطباً العراقيين: "أضم صوتي إلى صوت أصحاب النوايا الحسنة لبناء المجتمع، فأنتم مدعوون لتعزيز روح التضامن الأخوي، والتصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة، وكل ما هو غير شرعي، ويجب تعزيز العدالة والنزاهة". [TRT عربي]

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم عودة السوريين الطوعية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة عبر اتصال مرئي، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وأفاد البيان بأن المباحثات بين الزعيمين تناولت العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا وقضايا إقليمية. [TRT عربي]