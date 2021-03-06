سياسة
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بعد بوادر محادثات غير رسمية.. ظريف: سنقدم خطة بناءة بشأن الاتفاق النووي
صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه في تويتر، الجمعة، بأن بلاده ستقدم خطة عمل "بناءة"، وذلك بعد حديث مصدرين أوروبيين عن تقديم طهران إشارات إيجابية عن بدء محادثات غير رسمية حول برنامجها النووي.
بعد بوادر محادثات غير رسمية.. ظريف: سنقدم خطة بناءة بشأن الاتفاق النووي
إيران ستقدم خطة عمل "بناءة" بعدما قال مصدران أوروبيان إن طهران قدمت إشارات إيجابية على بدء محادثات غير رسمية / AA
6 مارس 2021

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة، إن إيران ستقدم خطة عمل "بناءة" بعدما قال مصدران أوروبيان إن طهران قدمت إشارات إيجابية على بدء محادثات غير رسمية حول برنامجها النووي.

وأضاف ظريف على تويتر: "بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ومصدر أوروبي آخر الخميس، إن إيران قدمت إشارات مشجعة في الأيام الماضية عن بدء المحادثات غير الرسمية، بعد أن أوقفت الدول الأوروبية العمل بخطط لانتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورفضت إيران من قبل المشاركة في اجتماع توسط فيه الاتحاد الأوروبي بين القوى العالمية والولايات المتحدة حول إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ويتخذ قرارات السياسة النووية المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وليس رئيس الدولة أو الحكومة.

وخرجت طهران وواشنطن من محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتحطيم الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود حول من يجب أن يتحرك أولاً لإنقاذ الاتفاق. وانسحب ترمب من الاتفاق في عام 2018.

وقررت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الامتناع عن إحالة مشروع قرار ينتقد إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس تجنباً للإضرار بالبوادر الدبلوماسية بعد ما قالت الدول الثلاث إنها تنازلات من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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