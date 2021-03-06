سياسة
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السعودية.. إصابة مدنيين وتضرر منازل جراء هجمات حوثية متصاعدة
قال الدفاع المدني السعودي، الجمعة، إن مدنيين اثنين أصيبا وتضرر عدد من المنازل نتيجة تناثر شظايا اعتراض مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون على محافظتين بمنطقة عسير جنوب المملكة، وكان التحالف أعلن اعتراض 6 مسيرات مفخخة أرسلها الحوثيون باتجاه السعودية.
السعودية.. إصابة مدنيين وتضرر منازل جراء هجمات حوثية متصاعدة
الحوثيون صعدوا مؤخراً من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية / AA
6 مارس 2021

أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، إصابة مدنيين أحدهما طفل نتيجة تناثر شظايا اعتراض مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون على محافظتين بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وأوضح الدفاع المدني في عسير، أنه تلقى عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي "خميس مشيط وأحد رفيدة"، نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية.

وأضاف "نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ 10 أعوام تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة".

وأشار الدفاع المدني إلى "تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات"، مبيناً أنه "تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقناة الإخبارية التلفزيونية، نقلاً عن بيانات أصدرها التحالف في اليمن، أن الحوثيين أطلقوا ست طائرات مسيرة باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءاً من فجر الجمعة.

وصعّد الحوثيون مؤخراً من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية التي استهدف معظمها جنوب المملكة، فيما يؤكد التحالف أنه أحبط معظم الهجمات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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