قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين، الجمعة، جراء تفجير بسيارة مفخخة استهدف مطعماً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

ووقع الانفجار في مطعم يمني بالقرب من ميناء مقديشو الدولي، عقب انفجار سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري، وهو مطعم يرتاده عادةً مدنيون ومسؤولون حكوميون.

وقال المسؤول محمد سما: "الانفجار كان قوياً جداً، وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما انهار مبنى واحد على الأقل جراء الانفجار، ويجري البحث عن أشخاص محتجزين وسط الركام، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق عدن، المسؤولية لجماعة الشباب المتطرفة، والتي تقف وراء أغلب التفجيرات في مقديشو.