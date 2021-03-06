سياسة
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الصومال.. 20 قتيلاً على الأقل في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم
لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم فيما أصيب أكثر من 30، في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم بالقرب من ميناء مقديشو الدولي. وقال المسؤول محمد سما: "الانفجار كان قوياً جداً، وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين".
الصومال.. 20 قتيلاً على الأقل في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم
وقع الانفجار في مطعم يمني بالقرب من ميناء مقديشو الدولي  / AA
6 مارس 2021

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين، الجمعة، جراء تفجير بسيارة مفخخة استهدف مطعماً شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

ووقع الانفجار في مطعم يمني بالقرب من ميناء مقديشو الدولي، عقب انفجار سيارة ملغومة كان يقودها انتحاري، وهو مطعم يرتاده عادةً مدنيون ومسؤولون حكوميون.

وقال المسؤول محمد سما: "الانفجار كان قوياً جداً، وتسبب في دمار هائل وسقوط ضحايا مدنيين"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما انهار مبنى واحد على الأقل جراء الانفجار، ويجري البحث عن أشخاص محتجزين وسط الركام، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صادق عدن، المسؤولية لجماعة الشباب المتطرفة، والتي تقف وراء أغلب التفجيرات في مقديشو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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