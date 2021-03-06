سياسة
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مصر.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 20 شخصاً بينهم أطفال
وقع حادث مروري بسبب اصطدام شاحنة بميكروباص أدى إلى مصرع 20 شخصاً بينهم 9 أطفال وإصابة آخرين، جنوبي القاهرة.
مصر.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 20 شخصاً بينهم أطفال
تودي حوادث المرور بحياة الآلاف سنوياً في مصر  / AFP
6 مارس 2021

أعلنت السلطات المصرية مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين، مساء الجمعة، في حادث اصطدام شاحنة مقطورة بميكروباص، جنوبي العاصمة المصرية.

وقال مكتب المدعي العام إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، على طريق سريع قرب بلدة أطفيح جنوبي القاهرة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث الذي عُرف باسم "حادث الكريمات"، أودى بحياة 9 أطفال، 5 منهم ما يزالون مجهولي الهوية، وتتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و12 عاماً، بحسب صحف محلية. قبل أن تعلن السلطات عن ارتفاع العدد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب انفجار أحد إطارات الشاحنة الضخمة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها، وفي تلك اللحظة تصادف عبور سيارة ميكروباص محملة بالركاب، اصطدمت بها الشاحنة فهشمتها بالكامل.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان احتجاز قائد الشاحنة، الذي "أقرّ بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتودي حوادث المرور بحياة الآلاف سنوياً في مصر التي تحظى بسجل ضعيف في مجال سلامة الطرق، وغالباً ما تقع الحوادث بسبب السرعة أو الطرق السيئة وسوء تطبيق قوانين المرور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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