سياسة
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ليبيا تكشف عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية هيكلية حكومة الوحدة الوطنية، قبيل عرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال أيام. وقال البيان: "تقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات".
ليبيا تكشف عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يعلن الهيكل الوزاري للحكومة القادمة 
6 مارس 2021

كشفت السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا عن هيكلية حكومة الوحدة الوطنية والمكونة من 27 حقيبة وزارية، قبيل عرضها الاثنين القادم على البرلمان لنيل الثقة.

جاء ذلك في بيان ليلة السبت، نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.

وقال البيان: "تقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات".

وأردف: "مع بعض الإضافة استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي".

وأضاف: "سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".

واستطرد: "لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة المكونة من 27 حقيبة وزارية".

واستدرك: "ستُعرض على السادة أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت".

وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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