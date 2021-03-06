سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب موجه، السبت، للقوات المشاركة في "مناورات الوطن الأزرق 2021" ، إن تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية، مؤكداً تطلع بلاده للعالمية في مجال الصناعات الدفاعية.
أردوغان: تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية
الرئيس التركي أكد أن مناورات “الوطن الأزق” لهذا العام شاملة وأكثر قوة وتنظيماً ويجري فيها اختبار منظومات الأسلحة المحلية / AA
6 مارس 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده أصبحت واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية.

وقال أردوغان في خطاب موجه للقوات المشاركة في "مناورات الوطن الأزرق 2021" التي تجري في بحري المتوسط وإيجة، إن بلاده صدرت لغاية اليوم أكثر من 130 “منصة بحرية” محلية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن العتاد العسكري التركي أصبح محط إعجاب لدى الآخرين، وأوضح أن تركيا تعد ضمن أفضل 3-4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وأكد أردوغان تطلع بلاده للعالمية في مجال الصناعات الدفاعية، وشدد "علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصادياً وسياسياً فقط بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضاً".

وتابع الرئيس التركي أن مناورات “الوطن الأزق” (البحرية) لهذا العام شاملة وأكثر قوة وتنظيماً، "ونختبر فيها منظومات أسلحتنا المحلية، وقواتنا البحرية توجد في مياهنا الإقليمية وأسطولنا البحري يوجد في شتى أنحاء العالم للمساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء".

وقال أردوغان: "نعلم جيداً بأنهم (المتربصون بتركيا) سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوماً أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن"

وأضاف: "لا تحركنا مطامع في احتلال أراضي الآخرين بل نسعى لتحقيق العدالة والسلام".

وأكد أن بلاده نفذت عمليات استهدفت الممر الإرهابي الذي كان يُخطَط إنشاؤه في شمال سوريا، وقدمت الدعم إلى أذربيجان في تحرير إقليم قره باغ. وشدد "جاهزون ومستعدون للرد على أي مخاطر تستهدف تركيا".

وشارك في حضور المناورات وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أكيوز.

وانطلقت مناورات “الوطن الأزرق” البحرية في 25 فبراير/شباط الماضي، وتستمر حتى 7 مارس/آذار الحالي في بحري المتوسط وإيجة.

وبحسب بيان سابق للدفاع التركية، تهدف المناورات إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات البحرية.

كما تهدف المناورات إلى زيادة الاستعداد القتالي بين القيادات في العمليات المشتركة، واختبار قدرات الدعم المتبادل بينها.

ويشارك في المناورات 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية، من مختلف القوات البحرية والجوية والبرية، منها مروحيات هجومية تابعة لقيادة القوات البرية، ومقاتلات “إف 16” و “إف 4" تابعة للقوات الجوية.

وخلال المناورات سيتم تنفيذ ضربات بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب حقيقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us