أعلن رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر، السبت، فوز رئيس الوزراء عمران خان في تصويت على الثقة في الغرفة الثانية للبرلمان.

وفاز خان بـ178 صوتاً في المجلس الوطني الباكستاني المكون من 341 مقعداً، متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب للفوز بثقة المجلس والبالغ 172صوتاً.

وأعلن خان، الأربعاء ، أنه يسعى إلى اقتراع الثقة في البرلمان بعد هزيمة حزبه غير المتوقعة على مقعد رئيسي في مجلس الشيوخ، عن العاصمة إسلام آباد.

وخسر وزير المالية ومرشح الحزب الحاكم، عبد الحفيظ شيخ، مقعده في مجلس الشيوخ عن إسلام آباد، أمام رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المشترك لتحالف المعارضة، يوسف رضا كيلاني.

ويبرز كيلاني حالياً كأقوى المرشحين لرئاسة مجلس الشيوخ.

ويرى محللون سياسيون أن خسارة هذا المقعد في مجلس الشيوخ رغم دعم رئيس الوزراء خان الفعال لشيخ، تعد بمثابة ضربة كبيرة يتلقاها الحزب الحاكم.

ويختار أعضاء المجلس الوطني أعضاء مجلس الشيوخ من إسلام آباد لمدة 6 سنوات في اقتراع سري.

ووفق نتائج غير رسمية، نجح حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الحاكم في الحصول على 18 مقعداً من أصل 48 في مجلس الشيوخ، فيما حصل حزب "الشعب الباكستاني" المعارض على 8 مقاعد، وحزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف )" على 5 مقاعد.