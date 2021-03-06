سياسة
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صحيفة: متسللون روس وصينيون وراء هجمات إلكترونية على وكالة الأدوية الأوروبية
نقلت صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية، عن مصادر مطلعة، أن وكالة مخابرات روسية وجواسيس صينيين كانوا وراء هجمات إلكترونية على وكالة الأدوية الأوروبية العام الماضي. وكانت الوثائق المسربة عبر الإنترنت تتعلق بلقاحات وأدوية فيروس كورونا.
صحيفة: متسللون روس وصينيون وراء هجمات إلكترونية على وكالة الأدوية الأوروبية
موسكو نفت مراراً مزاعم الغرب بتنفيذها عمليات تسلل إلكتروني / AFP
6 مارس 2021

نقلت صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية عن مصادر مقربة من تحقيق في هجمات إلكترونية على وكالة الأدوية الأوروبية العام الماضي قولها إن وكالة مخابرات روسية وجواسيس صينيين كانوا وراء تلك العملية.

كانت الوكالة الأوروبية، ومقرها أمستردام، قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول عن تعرضها لهجوم إلكتروني سُرقت فيه وثائق تتعلق بلقاحات وأدوية فيروس كورونا (كوفيد-19) وجرى تسريبها على الإنترنت.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية حتى الآن على طلب للتعليق اليوم السبت، لكن موسكو نفت مراراً مزاعم الغرب بتنفيذها عمليات تسلل إلكتروني.

وقالت بكين سابقا إنها تعارض بشدة جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتتخذ إجراءات صارمة نحوها.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية تحقيقاً بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الهولندية والأوروبية، لكنها لم تقدم حتى الآن أي تفاصيل حول منفذ تلك الهجمات.

وذكرت صحيفة دي فولكس كرانت اليوم السبت أن جواسيس صينيين استهدفوا الوكالة في النصف الأول من عام 2020، وتلاهم عملاء من المخابرات الروسية في وقت لاحق من العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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