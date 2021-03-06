كشفت مصادر أمنية تركية، السبت، عن تنفيذ عملية نوعية أثمرت عن إحباط نقل مليوني دولار إلى تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي شمالي سوريا.

وأفادت المصادر لوكالة الأناضول، أن إرهابيين اثنين من "YPG/PKK" وصلا إلى بلدة جوبان باي (الراعي) الواقعة في نطاق عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين كانا يحاولان التجسس على أنشطة القوى الأمنية بالمنطقة ونقل تلك المعلومات إلى قيادة تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي.

وأوضحت أن الإرهابيين كانا يحملان قرابة مليوني دولار، والتقيا مع إرهابي ثالث من التنظيم بالبلدة، بهدف نقل المبلغ عبر الإرهابي الأخير إلى التنظيم في منطقة منبج المجاورة والقابعة تحت احتلال "YPG/PKK".

وأكدت أن قوات درك ولاية كيليس التركية المجاورة للحدود السورية، ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة بالتعاون مع شعبة الاستخبارات، قبل نقل المبلغ إلى منبج.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا جرابلس والباب.