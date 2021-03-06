سياسة
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تركيا: احترام مصر لجرفنا القاري تطور مهم ونتوقع حدوث تطورات قريباً
أكد وزير الدفاع التركي أن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب (شرقي المتوسط) يعتبر تطوراً مهماً للغاية مشيراً إلى أن تركيا لها "قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر يمكنها أن تُحدِث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".
تركيا: احترام مصر لجرفنا القاري تطور مهم ونتوقع حدوث تطورات قريباً
وزير الدفاع التركي يؤكد أن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب (شرقي المتوسط) يعتبر تطوراً مهماً للغاية / Reuters
6 مارس 2021

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، السبت، إن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب (شرقي المتوسط) يعتبر تطوراً مهماً للغاية مضيفاً "ننتظر استمرار ذلك".

وأكد أقار خلال تصريحات له، أن تركيا لها "قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر"، لافتاً إلى أنه "بتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تؤيد حل المشاكل مع اليونان في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار ومنفتحة على التفاوض.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كا ثيميريني" اليونانية إن مصر فتحت باب التفاهم مع تركيا في شرق البحر المتوسط عبر إعلانها عن مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية، التي تأخذ بعين الاعتبار حدود الجرف القاري لتركيا.

وأوضحت الصحيفة في خبرها المعنون بـ"القاهرة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام أنقرة"، أن خريطة المناقصة التي أعلنتها الحكومة المصرية تشير إلى أن المساحة الواقعة شرق خط الطول 28، تحدد الحدود الجنوبية للجرف القاري التركي المشار إليها في الاتفاق التركي الليبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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