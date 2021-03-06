سياسة
2 دقيقة قراءة
الائتلاف السوري يحمّل موسكو مسؤولية قصف منطقة "درع الفرات"
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن روسيا تتحمل مسؤولية القصف الصاروخي على منطقة عملية "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمالي البلاد.
الائتلاف السوري يحمّل موسكو مسؤولية قصف منطقة "درع الفرات"
الائتلاف السوري / AA
6 مارس 2021

حمّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السبت، روسيا مسؤولية القصف الصاروخي على منطقة عملية "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، حول قصف قريتي "حمران" التابعة لجرابلس و"ترحين" التابعة للباب، بصواريخ باليستية، الجمعة.

وقال البيان: "الهجوم الإجرامي على الحمران وترحين، يمثل تصعيداً خطيراً وإرهاب دولة من قبل الاحتلال الروسي، وهو جريمة جديدة لإشعال الوضع وتفجيره واستمرار فرض أجواء القتل والقصف والإجرام".

وأوضح أن "الهجوم شنته روسيا بثلاثة صواريخ"، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 على الأقل.

وأضاف :"لا بد من موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم المستمرة ويجبر روسيا على احترام التزاماتها".

والجمعة، أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن الصواريخ أصابت خزانات نفط في القريتين المستهدفتين اللتين تضمان مصافي بدائية، ما أدى إلى انفجارات هائلة فيهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us