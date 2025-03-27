الهجرة الأمريكية تعتقل الطالبة التركية رميساء أوزتورك بولاية ماساتشوستس دون توضيح سبب الاعتقال، وزملاؤها يقولون إن موقعًا يُدعى "كاناري ميشين" يسرّب بيانات الطلاب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين، كان سرّب معلوماتها الشخصية منذ فترة.

أردوغان يؤكد أن بلاده ستقدم أشكال الدعم كافة للشعب الفلسطيني وستبذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة في غزة، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية عبر السياسات المدافعة عن السلام والعدالة.

استشهاد الناطق باسم حماس على يد الاحتلال استشهد فجر الخميس، عبد اللطيف القانوع جراء قصف إسرائيلي على جباليا، في سياق العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين.