وأوضح البرش في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أن دبابات وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطوّق المستشفى الذي يؤوي مرضى وكوادر طبية، وسط ظروف إنسانية "بالغة الخطورة"، مضيفاً أن "عدداً من المرضى أُصيبوا جراء إطلاق النار المباشر باتجاه المستشفى".

وطالب البرش المجتمع الدولي بـ"تدخل فوري وعاجل" لحماية المرضى والطواقم الطبية في المنشأة التي تخدم نحو 400 ألف نسمة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن محيط المستشفى الإندونيسي في جباليا تَعرَّض صباح الأحد لإطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية، ما أدَّى إلى إصابة عدد من المرضى.

يأتي هذا الهجوم في إطار العملية البرية الواسعة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يسمّى "عربات جدعون"، التي تُعَدّ تصعيداً جديداً في حرب الإبادة التي تدخل شهرها التاسع عشر.

وتستهدف هذه العملية احتلال مزيد من مناطق القطاع، فيما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سياسة ممنهجة لتدمير المنظومة الصحية في غزة، إذ باتت 19 مستشفى فقط تعمل جزئياً، من أصل 38 مستشفى بينها 9 ميدانية، في ظلّ الانهيار الكامل للبنية التحتية الصحية بفعل الحصار والقصف المتواصل.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي مطلق أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، بينما بات 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة ومصادر أممية.