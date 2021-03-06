سياسة
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بفارق صوت واحد.. الكونغرس الأمريكي يمرر خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، لصالح خطة الرئيس جو بايدن لإنعاش الاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي. حسب شبكة CNN الأمريكية، فقد حُسم التصويت لصالح الخطة بفارق صوت واحد.
بفارق صوت واحد.. الكونغرس الأمريكي يمرر خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد
جاء التصويت لصالح الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتاً، مع غياب نائب جمهوري / AA
6 مارس 2021

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإنعاش الاقتصادي التي طال انتظارها بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي.

وجاء التصويت لصالح الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتاً، مع غياب نائب جمهوري، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وجرى إرسال التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يُوقع عليه بايدن ليصبح قانوناً.

وواجه الديمقراطيون ضغوطاً للبقاء موحدين لتمرير الأولوية التشريعية العليا للإدارة الأمريكية قبل 14 مارس/ آذار الجاري، حيث من المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة لملايين الأمريكيين.

وبينما يقلق الجمهوريون بشأن ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد، يجادل الديمقراطيون بأن حزمة التحفيز الاقتصادي ضرورية للتعافي السريع من آثار جائحة كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

والجمعة، اضطر السناتور الجمهوري دان سوليفان إلى المغادرة والعودة إلى منزله في ألاسكا لحضور جنازة عائلية، تاركاً للجمهوريين 49 صوتاً فقط، بحسب CNN.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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