سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 مارس/آذار 2021
سفينة ياووز / Reuters
7 مارس 2021

أهم الأحداث:

تركيا تؤكد أن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب يعتبر تطوراً مهماً للغاية، والكونغرس الأمريكي يمرر خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد.

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تركيا: احترام مصر لجرفنا القاري تطور مهم ونتوقع حدوث تطورات قريباً

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، السبت، إن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب (شرقي المتوسط) يعتبر تطوراً مهماً للغاية، مضيفاً "ننتظر استمرار ذلك". [الأناضول]

وأكد أقار خلال تصريحات له، أن تركيا لها "قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر"، لافتاً إلى أنه "بتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة". [TRT عربي]

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده تؤيد حل المشاكل مع اليونان في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار ومنفتحة على التفاوض. [TRT عربي]

بفارق صوت واحد.. الكونغرس الأمريكي يمرر خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، خطة الرئيس جو بايدن للإنعاش الاقتصادي التي طال انتظارها بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي. [TRT عربي]

وجاء التصويت لمصلحة الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتاً، مع غياب نائب جمهوري، بحسب شبكة CNN الأمريكية. [TRT عربي]

وجرى إرسال التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يُوقع عليه بايدن ليصبح قانوناً. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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