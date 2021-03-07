قال التحالف بقيادة السعودية إنّه دمر 8 طائرات مسيرات ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مصادر أن "قوات التحالف اكتشفت عدة طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون"، دون تحديد عددها الإجمالي أو الاتجاه الذي أُطلقت الطائرات المسيرة صوبه.

وأوضح التحالف في بيان "جرى اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة". مشيراً إلى أن عملية رصد طائرات أخرى لا تزال مستمرة.

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وخلال الأيام الماضية صعد الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليسيتة على السعودية.

يأتي ذلك رغم دعوات أمريكية متكررة للحوثيين إلى تعليق العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات من أجل إنهاء القتال في اليمن.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي أعلنت الولايات المتحدة رفع جماعة "الحوثي" من قائمة الإرهاب، وقالت حينها إن القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

والثلاثاء فرضت واشنطن عقوبات على قيادييْن من جماعة الحوثي، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.