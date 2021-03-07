كشفت إحصائية رسمية في تركيا أن عدد الأكاديميات من الإناث في البلاد ارتفع في العقدين الأخيرين لما يقارب ثلاثة أضعاف لتصل نسبتهن إلى 45%، بينهن قرابة 9 آلاف يحملن درجة بروفيسورة.

وأوضحت بيانات رسمية لهيئة التعليم العالي في تركيا أن البلاد يوجد بها 170 ألفاً و561 أكاديمياً، 45% منهم من النساء بعدد يصل إلى 76 ألفاً و668، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 26 ألفاً في عام 2002، بارتفاع يصل إلى ثلاثة أضعاف.

وفي عام 2003 كان إجمالي عدد الأكاديميين في عموم البلاد 74 ألف أكاديمي، وصل هذا العدد بحلول عام 2020 إلى 170 ألفاً.

ومن بين 76 ألفاً و668 إجمالي عدد الأكاديميات الإناث في البلاد، تحمل درجة بروفيسورة 8889 أكاديمية، بينما تحمل 6514 درجة “أستاذة مشاركة“، وأكثر من 17 ألفاً يحملن لقب دكتورة محاضرة في الجامعات التركية المختلفة.

وتجاوز عدد مساعدي هيئة التدريس من الإناث نظراءهن من الذكور، فمن إجمالي 36 ألفاً و984 مساعد تدريس، يوجد 18602 الإناث و18382 من الذكور، كما تجاوز عدد مساعدي البحث من الإناث نظراءهن من الذكور، ومن إجمالي 49 ألفاً و102 مساعد بحث يوجد 24955 من الإناث و24147 من الذكور.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد الطلاب المسجلين حالياً في الجامعات التركية المختلفة ولكل البرامج بلغ 8 ملايين و76 ألف طالب، منهم 3 ملايين و887 ألفاً من الإناث، بنسبة تصل إلى 48.12%، ومن إجمالي طلاب البكالوريوس 47% من الإناث، والماجستير 46%، والدكتوراة 46% من الإناث.