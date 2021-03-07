قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 35 امرأة فلسطينية، "يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب".

جاء ذلك في تقرير أصدره النادي، غير الحكومي والمختص بمتابعة قضايا وحقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية، عشية اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

وذكر نادي الأسير، في تقريره، أن "إسرائيل تعتقل حالياً في سجونها 35 فلسطينية، بينهن 11 أُمّاً".

وأوضح أن الأسيرات الأمهات هن: إسراء جعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وحلوة حمامرة، ونسرين حسن، وإيناس عصافرة، وخالدة جرار، وآية الخطيب، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشروق البدن.

وأضاف أن "الأسيرات يتعرّضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب (...) بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون".

ومن أشكال التعذيب إطلاق الرصاص عليهن في أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن وهن عاريات، واحتجازهن داخل زنزانات لا تصلح للعيش، وإخضاعهنّ للتحقيق مع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، وفق التقرير.

وتطرق التقرير إلى "الإهمال الطبي الذي تعانيه الأسيرات، وحرمانهن من زيارة أقاربهن لهن، فيما تحرم الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنَّ".

وأشار إلى وجود 3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، و 8 أسيرات جريحات، ضمن الأسيرات الـ35.

وتجاوز عدد حالات الاعتقال الإسرائيلية للنساء الفلسطينيات منذ 1967، حاجز الـ16 ألفاً، بينهن 900 حالة منذ 2015 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2021، وفق التقرير ذاته.

ووفق بيانات فلسطينية رسمية تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380.