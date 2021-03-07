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وصل ثمنها إلى 2.5 مليون دولار.. مؤسس تويتر يطرح أول تغريدة على الشبكة للبيع
طرح رئيس تويتر جاك دورسي للبيع أول تغريدة كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاماً، وبلغت أعلى المزايدات حتى الأحد مليونين ونصف مليون دولار، ويبدو أن المنتجات الرقمية المنشورة من تغريدات أو فيديو بدأت تحوز على اهتمام كبير لدى هواة الجمع مؤخراً.
وصل ثمنها إلى 2.5 مليون دولار.. مؤسس تويتر يطرح أول تغريدة على الشبكة للبيع
بلغت قيمة العرض الأعلى حتى صباح الأحد  لشراء التغريدة مليونين ونصف مليون دولار / AFP
7 مارس 2021

طرح رئيس تويتر جاك دورسي للبيع أول تغريدة كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاماً، وبلغت أعلى المزايدات حتى الأحد مليونين ونصف مليون دولار، في مؤشر إلى الشهية حيال هذا النوع الجديد من المحفوظات.

وكان مؤسس الشبكة غرّد في 21 مارس/آذار 2006 "أنشأت حسابي على تويتر". وقد وضع الجمعة رابطاً إلى موقع "فاليوبلز" حيث يمكن للراغبين تقديم عروضهم للشراء.

وبلغت قيمة العرض الأعلى حتى صباح الأحد مليونين ونصف مليون دولار، وقدّمه مستخدم يعرّف عن نفسه باسم "ايستافي".

وأوضح موقع المزادات على التغريدات أن "صاحب التغريدة يعود له القرار في ما إذا كان يريد نشرها على (قاعدة بيانات) بلوكتشاين لإنشاء نسخة فريدة موثقة".

ويقوم شراء تغريدة على الاستحواذ على "شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها"، وفق الموقع عبر صفحته للأسئلة والأجوبة.

وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.

ويتيح موقع "توب شوت" الذي أطلقته شركة "دابر لابز" في أكتوبر/تشرين الأول بالشراكة مع الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (NBA)، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق نسق يُعرف بـ"NFT"، بما يضمن أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل (بلوكتشاين).

ودرّت الشركة منذ مطلع العام أكثر من مئتي مليون دولار في عمليات رقمية، وفق ناطق باسم "دابر لابز".

وتحقق المنتجات الرقمية المنشورة بنسق "NFT" اهتماماً كبيراً لدى هواة الجمع منذ أشهر، لدرجة أن دار "كريستيز" طرحت في المزاد نهاية فبراير/شباط للمرة الأولى عملاً رقمياً بالكامل بيع بفضل هذه التكنولوجيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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