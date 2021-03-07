سياسة
3 دقيقة قراءة
التحالف بقيادة السعودية يطلق عملية عسكرية جوية ضد الحوثيين بصنعاء
أطلق التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عملية عسكرية جوية ضد الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد إعلانه اعتراض وتدمير  10 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، في أكبر هجوم من نوعه.
التحالف بقيادة السعودية يطلق عملية عسكرية جوية ضد الحوثيين بصنعاء
تأتي العملية بعد ساعات من هجوم واسع شنه الحوثيون على السعودية بواسطة 10 مُسيرات مفخخة / Reuters
7 مارس 2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، إطلاق عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ أكثر من 6 سنوات.

واعترض التحالف 10 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ودمرها، وذلك في أكبر هجوم من نوعه، خلال ساعات.

تأتي العملية بعد ساعات من هجوم واسع شنه الحوثيون على السعودية، بواسطة 10 مُسيّرات مفخخة، والتي أعلن التحالف تدميرها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للتحالف تركي المالكي، نشرته الوكالة السعودية الرسمية (واس).

وذكر المالكي أن "التحالف دمّر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية".

وأضاف أنه: "بذلك ارتفع عدد الطائرات التي جرى تدميرها اليوم الأحد إلى 10 مُسيرات حوثية".

وقال: "إن جميع المسيرات حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، دون الإشارة إلى المنطقة المستهدفة داخل المملكة.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المالكي أن التحالف دمر 8 طائرات مسيرة حوثية، قبل أن يعلن ارتفاع العدد.

ويعتبر هذا أكبر هجوم حوثي يُشن خلال بضع ساعات بطائرات مسيرة على السعودية، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول بيان التحالف، حتى الساعة 8.10 تغ.

وخلال الأيام الماضية، صعّد الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

يأتي ذلك رغم دعوات أمريكية متكررة للحوثيين بتعليق العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات، من أجل إنهاء القتال في اليمن.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة رفع جماعة "الحوثي" من قائمة الإرهاب، وقالت حينها إن القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

والثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على قيادييْن من جماعة الحوثي، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us