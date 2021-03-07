أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، إطلاق عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ أكثر من 6 سنوات.

واعترض التحالف 10 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ودمرها، وذلك في أكبر هجوم من نوعه، خلال ساعات.

تأتي العملية بعد ساعات من هجوم واسع شنه الحوثيون على السعودية، بواسطة 10 مُسيّرات مفخخة، والتي أعلن التحالف تدميرها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للتحالف تركي المالكي، نشرته الوكالة السعودية الرسمية (واس).

وذكر المالكي أن "التحالف دمّر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية".

وأضاف أنه: "بذلك ارتفع عدد الطائرات التي جرى تدميرها اليوم الأحد إلى 10 مُسيرات حوثية".

وقال: "إن جميع المسيرات حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، دون الإشارة إلى المنطقة المستهدفة داخل المملكة.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد المالكي أن التحالف دمر 8 طائرات مسيرة حوثية، قبل أن يعلن ارتفاع العدد.

ويعتبر هذا أكبر هجوم حوثي يُشن خلال بضع ساعات بطائرات مسيرة على السعودية، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول بيان التحالف، حتى الساعة 8.10 تغ.

وخلال الأيام الماضية، صعّد الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

يأتي ذلك رغم دعوات أمريكية متكررة للحوثيين بتعليق العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات، من أجل إنهاء القتال في اليمن.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة رفع جماعة "الحوثي" من قائمة الإرهاب، وقالت حينها إن القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

والثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على قيادييْن من جماعة الحوثي، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.