سياسة
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شاهد| مُعلمة سعودية تنقذ تلميذتها عبر "الفيديو" من لص يتسلل إلى المنزل
تمكنت مُعلمة سعودية من إنقاذ إحدى طالباتها، أثناء حصة مدرسية عبر الفيديو.
شاهد| مُعلمة سعودية تنقذ تلميذتها عبر "الفيديو" من لص يتسلل إلى المنزل
طالبت المعلمة تلميذتها بإبقاء المايكروفون مفتوحاً بينما ذهبت والدة إحدى الطالبات مسرعة إلى منزلها / AP
7 مارس 2021

تمكنت معلمة في من إنقاذ تلميذتها بمساندتها خلال حصة "فيديو" مدرسية، في مدينة حائل بالسعودية.

وعرضت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطعاً مصوراً للمعلمة أثناء تقديمها الدرس لمجموعة من البنات عبر منصة "مدرستي"، حين لاحظت محاولة لص التسلل إلى داخل منزل إحدى الطالبات عبر النافذة.

وانتاب الطالبة في المدرسة الابتدائية الرعب، إذ استغل لص غياب والدتها عن المنزل، لتساندها المعلمة بقولها "لا تخافي يا رهف"، وطلبت منها إبقاء المايكروفون مفتوحاً، وطمأنتها بأنها قادمة من أجلها، فيما ذهبت والدة إحدى الطالبات مسرعة إلى منزل التلميذة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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