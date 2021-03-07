تمكنت معلمة في من إنقاذ تلميذتها بمساندتها خلال حصة "فيديو" مدرسية، في مدينة حائل بالسعودية.

وعرضت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطعاً مصوراً للمعلمة أثناء تقديمها الدرس لمجموعة من البنات عبر منصة "مدرستي"، حين لاحظت محاولة لص التسلل إلى داخل منزل إحدى الطالبات عبر النافذة.

وانتاب الطالبة في المدرسة الابتدائية الرعب، إذ استغل لص غياب والدتها عن المنزل، لتساندها المعلمة بقولها "لا تخافي يا رهف"، وطلبت منها إبقاء المايكروفون مفتوحاً، وطمأنتها بأنها قادمة من أجلها، فيما ذهبت والدة إحدى الطالبات مسرعة إلى منزل التلميذة.