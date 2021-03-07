سياسة
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الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يتصدران قائمة "يوروكونترول"
ذكر تقرير صادر الأحد عن المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، أن الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول حافظا على الصدارة على صعيد كثافة الرحلات الجوية على مستوى العالم.
الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول يتصدران قائمة "يوروكونترول"
أظهرت بيانات المنظمة أن الخطوط الجوية التركية احتلت المرتبة الأولى في المعدل اليومي للرحلات الجوية بـ581 رحلة / Reuters
7 مارس 2021

حافظت الخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول على الصدارة على صعيد كثافة الرحلات الجوية على مستوى العالم.

جاء ذلك حسب تقرير صدر الأحد عن المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، للفترة بين 1 فبراير/شباط و6 مارس/آذار 2021.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الخطوط الجوية التركية احتلت المرتبة الأولى في المعدل اليومي للرحلات الجوية بـ581 رحلة.

كما حل مطار إسطنبول في المرتبة الأولى عالمياً بين المطارات الأكثر كثافة من حيث الرحلات بمعدل 190 رحلة يومياً.

وكانت بيانات للمنظمة أظهرت تصدر الخطوط التركية قائمة الشركات الأكثر تنظيماً للرحلات يومياً بـ588 رحلة في الفترة بين 1 و7 فبراير/شباط 2021.

كما جاء مطار إسطنبول في المرتبة الأولى أيضاً في الفترة بين 22 و28 فبراير 2021 بـ501 رحلة يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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