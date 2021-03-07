أدان الرئيس التركي في رسالة نشرها عبر حسابه على تويتر، جميع أشكال العنف ضد المرأة، معتبراً الأمر جريمة ضد الإنسانية.

وقال أردوغان في رسالته التي وجهها للمرأة التركية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي سيوافق الثامن من مارس/آذار: "أدين بشدة جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والتمييز ضد المرأة وأعتبره جريمة ضد الإنسانية".

كما هنأ الرئيس المرأة التركية، معتبراً إياها "الركيزة الأساسية للعائلة والبنية الاجتماعية التركية"، ومؤكداً أهمية حضورها في جميع المجالات من تعليم وفنون واقتصاد وسياسة.

وفي رسالته نوّه الرئيس التركي إلى خطة عمل حقوق الإنسان التي وضعتها حكومته والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي وتضمنت خطوات لتعزيز مكافحة العنف ضد المرأة.

وأشار أردوغان إلى تنفيذ حكومته جملة من الإصلاحات القانونية والإدارية واللوائح المتطورة لحل المشكلات التي تواجهها النساء في الأسرة والتعليم والعمل والحياة الاجتماعية، بخاصة التمييز وإساءة استخدام الحقوق والعنف.

وشدد الرئيس التركي على "مواصلة حكومته الكفاح بعزم وحساسية من أجل خلق بيئة لا تتعرض فيها النساء للعنف".