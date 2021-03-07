سياسة
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الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية واسعة النطاق
أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في العمق السعودي، استهدفت شركة أرامكو ومواقع عسكرية أخرى بواسطة 14 طائرة مسيّرة و8 صواريخ باليستية.
الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية واسعة النطاق
تأتي العمليات العسكرية في إطار الرد على "العدوان والحصار" المستمر لقوات التحالف في اليمن حسب بيان الحوثيين / AP
7 مارس 2021

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، تنفيذ هجمات واسعة في العمق السعودي، بواسطة 14 طائرة مسيّرة و8 صواريخ باليستية.

وأكد الحوثيون أنهم استهدفوا شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في عسير وجيزان، ضمن عملية "توازن الردع السادسة".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر تويتر، قال فيه: "تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر من تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي".

وأضاف البيان: "واستهدفت (العملية) شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية أخرى بمنطقة الدمام، فيما تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان وكانت الإصابة دقيقة".

وشدد البيان على أن هذه العملية تأتي في إطار "حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا"، متوعداً السعودية "بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر عدوانه وحصاره".

وصباح اليوم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إطلاق عملية عسكرية نوعية ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء.

واعترض التحالف 10 طائرات مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ودمرها، في أكبر هجوم من نوعه.

وخلال الأيام الماضية، صعّد الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

يأتي ذلك رغم دعوات أمريكية متكررة للحوثيين بتعليق العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات، من أجل إنهاء القتال في اليمن.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة رفع جماعة "الحوثي" من قائمة الإرهاب، وقالت حينها إن القرار اتخذ "مراعاة للوضع الإنساني المزري في اليمن".

والثلاثاء، فرضت واشنطن عقوبات على قيادييْن من جماعة الحوثي، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مُسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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