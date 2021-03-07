سياسة
2 دقيقة قراءة
مصدر عسكري سوداني: إثيوبيا تُسلّح حركة متمردة لاحتلال "الكرمك"
اتهم مصدر في الجيش السوداني، الأحد، الحكومة الإثيوبية بتزويد حركة متمردة سودانية بالأسلحة والذخيرة لاحتلال مدينة “الكرمك” بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.
مصدر عسكري سوداني: إثيوبيا تُسلّح حركة متمردة لاحتلال "الكرمك"
المصدر العسكري السوداني قال إن الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك، بإسناد مدفعي إثيوبي / AA
7 مارس 2021

اتهم مصدر في الجيش السوداني، الأحد، الحكومة الإثيوبية بتزويد حركة متمردة سودانية بالأسلحة والذخيرة لاحتلال مدينة “الكرمك” بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بإسناد مدفعي إثيوبي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من أديس أبابا، التي تتصاعد بينها وبين الخرطوم ملفات خلافية، أبرزها نزاع حول السيادة على مناطق حدودية، وسد “النهضة“.

وقال المصدر العسكري السوداني لوكالة الأناضول، طالباً عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “الحكومة الإثيوبية قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا في (ولاية) النيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال“.

وأضاف أن “الدعم وصل إلى منطقة يابوس، وكان في استقباله القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته“.

وتابع أن “الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك، بإسناد مدفعي إثيوبي، بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية“، في إشارة إلى النزاع الحدودي.

ومنذ أشهر، تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالسيطرة على مناطق إثيوبية، بينما تقول الخرطوم إن جيشها سيطر على مناطق سودانية كانت تسيطر عليها “مليشيات إثيوبية“.

وجوزيف توكا هو قائد قوات الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف “الجبهة الثورية“.

ولم تشارك في هذا الاتفاق كل من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور (غرب)، وهما آخر حركتين رئيسيتين لم توقعا الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us