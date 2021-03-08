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الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية واسعة النطاق، وأردوغان يدين جميع أشكال العنف ضد المرأة.

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الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية على نطاق واسع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، تنفيذ هجمات واسعة في العمق السعودي، بواسطة 14 طائرة مسيّرة و8 صواريخ باليستية. [TRT عربي]

وأكد الحوثيون أنهم استهدفوا شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في عسير وجيزان، ضمن عملية "توازن الردع السادسة". [TRT عربي]

في اليوم العالمي للمرأة.. أردوغان يدين جميع أشكال العنف ضدها

أدان الرئيس التركي في رسالة نشرها عبر حسابه على تويتر جميع أشكال العنف ضد المرأة، معتبراً الأمر جريمة ضد الإنسانية. [TRT عربي]

وقال أردوغان في رسالته التي وجهها للمرأة التركية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي سيوافق الثامن من مارس/آذار: "أدين بشدة جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والتمييز ضد المرأة، وأعتبره جريمة ضد الإنسانية". [TRT عربي]