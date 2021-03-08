سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 مارس/آذار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 مارس/آذار 2021
أكد الحوثيون أنهم استهدفوا شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية في الدمام / AFP
8 مارس 2021

أهم الأحداث:

الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية واسعة النطاق، وأردوغان يدين جميع أشكال العنف ضد المرأة.

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الحوثيون يستهدفون العمق السعودي في عملية عسكرية على نطاق واسع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأحد، تنفيذ هجمات واسعة في العمق السعودي، بواسطة 14 طائرة مسيّرة و8 صواريخ باليستية. [TRT عربي]

وأكد الحوثيون أنهم استهدفوا شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة، وأهدافاً عسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في عسير وجيزان، ضمن عملية "توازن الردع السادسة". [TRT عربي]

في اليوم العالمي للمرأة.. أردوغان يدين جميع أشكال العنف ضدها

أدان الرئيس التركي في رسالة نشرها عبر حسابه على تويتر جميع أشكال العنف ضد المرأة، معتبراً الأمر جريمة ضد الإنسانية. [TRT عربي]

وقال أردوغان في رسالته التي وجهها للمرأة التركية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي سيوافق الثامن من مارس/آذار: "أدين بشدة جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والتمييز ضد المرأة، وأعتبره جريمة ضد الإنسانية". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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