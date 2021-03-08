سياسة
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تركيا تحصد 11 ميدالية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة
حصد المصارعون الأتراك 11 ميدالية في بطولة "Matteo Pellicone Series" الدولية للمصارعة بالعاصمة الإيطالية روما. وجاء ترتيب المنتخب الوطني في المركز الثالث في منافسات المصارعة الحرة في البطولة التي انطلقت في 4 مارس/آذار الجاري.
تركيا تحصد 11 ميدالية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة
تركيا تحصد 11 ميدالية في بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة / AA
8 مارس 2021

حصد المصارعون الأتراك 11 ميدالية في بطولة "Matteo Pellicone Series" الدولية للمصارعة بالعاصمة الإيطالية روما.

وحسب بيان الاتحاد التركي للمصارعة، الأحد، حصد المنتخب التركي للمصارعة، في اليوم الأخير للبطولة، ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وذلك ضمن منافسات المصارعة الحرة.

وجاء ترتيب المنتخب الوطني في المركز الثالث في منافسات المصارعة الحرة، في البطولة التي انطلقت في 4 مارس/آذار الجاري.

وفي المصارعة الرومانية حقق المنتخب التركي ذهبية و4 فضيات وبرونزية، ليحل في المركز الثالث.

وبذلك تكون حصيلة المنتخب التركي ذهبيتين و6 فضيات و3 برونزيات.

ويتوجه المنتخب التركي للمصارعة إلى العاصمة المجرية بودابست، من أجل المشاركة في تصفيات الألعاب الأولمبية في اليابان، بين 18و21 مارس/آذار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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