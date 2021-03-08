قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقات بلاده مع مصر ودول الخليج الأخرى من أجل استقرار المنطقة.

وأوضح قالن في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية السبت أن "مصر هي قلب وعقل العالم العربي، ولديها دور مهم في المنطقة"، مضيفاً أنه "يمكن فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف “نحن مهتمون بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق المتوسط، بالإضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا وعملية السلام والقضية الفلسطينية“.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، أوضح قالن أن علاقات بلاده مع واشنطن يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار قالن إلى أن العلاقات التركية الأمريكية يمكن أن تعمل بطريقة بناءة للغاية، كما يمكن للبلدين معالجة القضايا ذات الاهتمام المتبادل بشكل مشترك.

وطالب قالن الجانب الأمريكي بتفهم مخاوف أنقرة المتعلقة بأمنها القومي وخاصة حول تنظيم PKK الإرهابي، مطالباً حلفاء بلاده بإجراءات ملموسة في هذا الإطار.

وفي ما يتعلق بمنظومة الصواريخ الروسية S-400، أوضح قالن أنه يمكن حل هذه القضايا من خلال الحوار البناء، مطالباً صناع القرار في الولايات المتحدة بفهم مدى جدية هذه القضايا بالنسبة إلى تركيا.

وأشار قالن إلى أن قرار تركيا بشراء منظومة S-400 لم يُتخذ بين عشية وضحاها.

وأضاف"يقولون إنS-400 تشكل تهديداً للطائرات المقاتلة F-35، وقلنا دعونا ننظر إلى هذا من وجهة نظر فنية. لقد رفضوا ثم قالوا إنها ليست قضية فنية بل قضية سياسية".

وتابع قالن "كانت هناك بعض نقاط الخلاف مع روسيا، ولكننا تمكنا من إدارة كل هذه القضايا من خلال التحدث والحوار البناء، فلماذا لا يمكننا فعل الشيء نفسه مع الولايات المتحدة؟".