أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك أن شركة "أوبو" (Oppo) الصينية للهواتف المحمولة بدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها بمنطقة طوزلا بإسطنبول.

وأوضح ورانك في بيان صادر عن وزارته، الاثنين، أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تبذل جهوداً كبيرة لخلق مناخ ملائم للاستثمار.

وأكد الوزير ورانك أن من يستثمر في تركيا لن يتعرض للخسارة.

وأضاف قائلاً: "نتوقع توظيف نحو ألف شخص مع بدء شركة "أوبو" (Oppo) الإنتاج بكامل طاقتها".

وأشار إلى أن مساحة مصنع أوبو تصل إلى 12 ألف متر مربع، وأن وزارة الصناعة قدمت حوافز للشركة الصينية.

وأكد ورانك أن رغبة كبرى الماركات العالمية في الاستثمار بتركيا تزداد يوماً بعد يوم.

وفي وقت سابق أجرى ورانك جولة تفقدية في المصنع، وتلقى معلومات عن سير الأعمال من مسؤولي الشركة.

وخلال الجولة أكد ورانك أنه ينتظر بصبر نافد موعد افتتاح المصنع بشكل رسمي وبدء الإنتاج التسلسلي فيه.