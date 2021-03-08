سياسة
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أردوغان: تركيا تشهد تزايداً في تدفقات رأس المال الدولي
قال الرئيس التركي إن بلاده أحدى الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة كورونا بأقلّ الخسائر بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن تركيا شهدت خلال الآونة الأخيرة تزايداً في تدفقات رأس المال الدولي.
أردوغان: تركيا تشهد تزايداً في تدفقات رأس المال الدولي
أردوغان يقول إن تركيا شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في تدفقات رأس المال الدولي / AA
8 مارس 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده شهدت خلال الآونة الأخيرة تزايداً في تدفقات رأس المال الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة البوسفور الحادية عشرة التي تنظمها منصة التعاون الدولي.

وأوضح أردوغان أن الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو استثمار "غير مكتمل".

وأضاف أن تركيا إحدى الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة كورونا بأقلّ الخسائر، بفضل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأردف قائلاً: "بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة، تمكنَّا من تقديم الخدمات الطبية كافةً لمواطنينا مجاناً خلال فترة الجائحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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