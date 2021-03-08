نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بوصول عدد المعتقلين على يد قوات الجيش في ميانمار إلى 1800 شخص.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث على تويتر إن "المجلس العسكري في ميانمار اعتقل ما يقرب من 1800 شخص منذ الانقلاب، وذلك بناء على تقديرات جمعية مساعدة السجناء السياسيين الميانمارية حتى الأحد الماضي".

وأضاف أن الحكم باستخدام أدوات القمع العنيف سوف "يُفقِد الجيش القدرة على كسب أي صداقات"، في إشارة إلى إمكانية حصوله على أي مؤيدين.

وتستمر المظاهرات في أكثر من 6 مدن على الرغم من مداهمات ليلية شنتها قوات الأمن في عدة مناطق بمدينة يانغون استهدفت قادة الاحتجاج المناهض للانقلاب ونشطاء المعارضة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر "فيسبوك" إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بلدة "لاشيو" بولاية "شان" شمالاً.

ونتج عن هذه الاحتجاجات سقوط عشرات القتلى والمصابين، بعضهم برصاص الشرطة.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي لقي 65 شخصاً على الأقل مصرعهم، وجرى إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.