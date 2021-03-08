سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش ميانمار يعتقل 1800 شخص منذ الانقلاب ويواصل قمعه العنيف للمتظاهرين
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ارتفاع أعداد المعتقلين على يد الجيش في ميانمار إلى 1800 شخص منذ الانقلاب، فيما تستمر المظاهرات في أكثر من 6 مدن على الرغم من القمع العنيف وسقوط عشرات القتلى والمصابين.
جيش ميانمار يعتقل 1800 شخص منذ الانقلاب ويواصل قمعه العنيف للمتظاهرين
تستمر المظاهرات في أكثر من 6 مدن رغم مداهمات ليلية شنتها قوات الأمن في عدة مناطق استهدفت قادة الاحتجاج المناهض للانقلاب  / AFP
8 مارس 2021

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بوصول عدد المعتقلين على يد قوات الجيش في ميانمار إلى 1800 شخص.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث على تويتر إن "المجلس العسكري في ميانمار اعتقل ما يقرب من 1800 شخص منذ الانقلاب، وذلك بناء على تقديرات جمعية مساعدة السجناء السياسيين الميانمارية حتى الأحد الماضي".

وأضاف أن الحكم باستخدام أدوات القمع العنيف سوف "يُفقِد الجيش القدرة على كسب أي صداقات"، في إشارة إلى إمكانية حصوله على أي مؤيدين.

وتستمر المظاهرات في أكثر من 6 مدن على الرغم من مداهمات ليلية شنتها قوات الأمن في عدة مناطق بمدينة يانغون استهدفت قادة الاحتجاج المناهض للانقلاب ونشطاء المعارضة، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر "فيسبوك" إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بلدة "لاشيو" بولاية "شان" شمالاً.

ونتج عن هذه الاحتجاجات سقوط عشرات القتلى والمصابين، بعضهم برصاص الشرطة.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي لقي 65 شخصاً على الأقل مصرعهم، وجرى إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us