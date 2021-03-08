سياسة
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أردوغان يرحّب بالجهود البريطانية لحل أزمة قبرص ويؤكد ضرورة حل الدولتين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أنقرة ترحّب بجهود بريطانيا حيال قضية قبرص، مؤكداً أن حل الدولتين سيخلق وضعية "رابح-رابح" في الجزيرة.
أردوغان يرحّب بالجهود البريطانية لحل أزمة قبرص ويؤكد ضرورة حل الدولتين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرب عن ترحيب بلاده بالجهود البريطانية لحل أزمة قبرص ويؤكد ضر ورة حل الدولتين في الجزيرة / AA
8 مارس 2021

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ترحيبه بجهود بريطانيا حيال قضية قبرص، مؤكداً أن حل الدولتين سيخلق وضعية "رابح-رابح" في الجزيرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الزعيمان الاثنين وبحثا خلاله عدداً من القضايا الإقليمية والخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا وتطوير القطاع الزراعي والدفاعي والسياحي والتجاري، حسب بيان لدرائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وشدد على استمرار تركيا في موقفها البنّاء في شرق المتوسط وبحر إيجة وقضية قبرص، مضيفاً أن بلاده تحافظ على موقفها الهادئ وتصميمها على مواصلة المحادثات الاستكشافية، على الرغم من الإجراءات والخطابات الاستفزازية لليونان.

في سياق آخر قال أردوغان خلال الاتصال إن "اتفاقية التجارة الحرة نقطة تحوُّل في العلاقات التركية-البريطانية ومن شأنها تسهيل الوصول إلى هدف 20 مليار دولار في التبادل التجاري".

ولفت أردوغان إلى أن "موسم السياحة سينطلق بين البلدين في أبريل/نيسان المقبل من دون معوقات وبشكل أمن".

وأبلغ أردوغان جونسون استعداد بلاده استضافة منتدى "اللسان العذب" التركي-البريطاني خلال النصف الثاني من العام الجاري بمجرد أن تسمح ظروف كورونا.

ومنتدى "اللسان العذب" تأسس في مارس/آذار 2011 خلال قمة الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون بلندن.

ويهدف المنتدى الذي ينعقد سنوياً إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وإثرائها في مجالات الإعلام والأوساط الأكاديمية والسياسة والاقتصاد والثقافة والأعمال والعلوم الإنسانية والحوار المدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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