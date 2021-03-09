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مستشار أردوغان: تعاوُن مصر ودول الخليج مع تركيا فيه مصلحة مشتركة، وبعد هجمات مكثفة.. إدانة أمريكية وأممية لتصعيد الحوثيين ضد السعودية.

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مستشار أردوغان: تعاوُن مصر ودول الخليج مع تركيا فيه مصلحة مشتركة

أبدى عدد من المسؤولين الأتراك ترحيبهم بالموقف المصري المتعلق باحترام الحدود البحرية التركية في البحر المتوسط، معتبرين ذلك إشارة إيجابية إلى إمكانية توقيع اتفاق بين القاهرة وأنقرة حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون. [TRT عربي]

وقال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين: إن من "يمشي إلى تركيا خطوة تمشي إليه خطوتين"، وذلك في تعليق على سؤال حول تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لشبكة بلومبيرغ حول انفتاح أنقرة على الحوار مع مصر. [TRT عربي]

بعد هجمات مكثفة.. إدانة أمريكية وأممية لتصعيد الحوثيين ضد السعودية

أعرب كل من البيت الأبيض والأمم المتحدة عن قلقهما من تزايد هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف منشآت نفطية، وردت المملكة بغارات جوية متواصلة على صنعاء. [TRT عربي]

من جانبه أكد التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن الأحد أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابيّة فُسّر بطريقة عدائية من المليشيا"، مضيفاً: "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب، تفسّر وتيرة التصعيد الإرهابي". [TRT عربي]