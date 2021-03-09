سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتدعوهم للبدء بالتفاوض
وصفت واشنطن هجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية بـ“السافر”، ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى وقف الهجمات وبدء التفاوض، وذلك عقب تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السعودية، بعدما رفعتهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية.
واشنطن تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتدعوهم للبدء بالتفاوض
واشنطن تصف هجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية بـ“السافر” / AA
9 مارس 2021

أدانت الخارجية الأمريكية، الاثنين، هجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية واصفة إياه بـ"السافر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن "الحوثيين لم يظهروا جدية بشأن جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة". وأضاف: "تواتر هجمات الحوثيين على السعودية ليس من أعمال جماعة جادة في السلام".

وأشار برايس إلى ضرورة إظهار الحوثيين استعدادهم للانخراط في عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن. وتابع: "عليهم التوقف‭ ‬تماماً عن الهجوم والبدء في التفاوض... عندها فقط‭ ‬سيكون بإمكاننا إحراز تقدم نحو التسوية السياسية التي نسعى إليها".

يأتي ذلك عقب تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السعودية، بعدما رفعتهم الولايات المتحدة من قائمة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية على شركة آرامكو النفطية في رأس تنورة، ومواقع عسكرية أخرى داخل "العمق السعودي".

وأفاد التحالف الذي تقوده السعودية أن معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت الأحد تم اعتراضها وهي في طريقها إلى أهدافها ولم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات جراء الهجمات.

وقال برايس إن الهجمات "غير مقبولة" وتعرض المدنيين للخطر بمن فيهم الأمريكيون.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وسببت الحرب أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حسب تصنيف الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us