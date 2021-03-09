سياسة
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الجيش اللبناني يعلن إطلاق النار باتجاه "مُسيرّة" إسرائيلية خرقت الأجواء
أطلق عناصر من الجيش اللبناني النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء وتمركزت فوق أحد مراكز الجيش في الجنوب، في وقت ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على مقربة من الحدود اللبنانية.
الجيش اللبناني يعلن إطلاق النار باتجاه "مُسيرّة" إسرائيلية خرقت الأجواء
المسيرة الإسرائيلية خرقت الأجواء وتمركزت فوق أحد مراكز الجيش جنوبي لبنان / AA
9 مارس 2021

أطلق الجيش اللبناني، مساء الاثنين، النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء وتمركزت فوق أحد مراكز الجيش جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بأن عناصر جيش بلادها أطلقوا النار على طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع درون خرقت الأجواء اللبنانية في بلدة "ميس الجبل"، وتمركزت لفترة قصيرة فوق مركز تابع للجيش اللبناني على علو مرتفع، دون تفاصيل عن مصير "المسيرة".

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة على مقربة من الحدود اللبنانية.

والاثنين، أعلن الجيش اللبناني في بيان أن عدة زوارق بحرية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية في أوقات متفرقة خلال اليومين الماضيين، مقابل منطقة رأس الناقورة في أقصى الجنوب اللبناني.

وذكر الجيش اللبناني في بيانه أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي.

وخلال الأشهر الماضية تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية شملت اعتقال راعي ماشية لبناني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدم لبنان شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية بعض من تلك الخروقات.

وتحتل إسرائيل جزءاً من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن عام 1978، ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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