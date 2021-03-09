أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن ثلث الوجهات في العالم مغلقة تماماً في الوقت الحالي أمام السياح الأجانب، وخاصة في آسيا وأوروبا.

وذكرت الهيئة الأممية، في تقرير لها، أنه مع بدء الحكومات في تخفيف قيود السفر السنة الماضية أدى ذلك إلى “ظهور نسخ جديدة من فيروس كورونا” و“الوضع الوبائي الذي لا يزال خطيراً” قلب الموازين.

وأشارت المنظمة إلى وجود “نهج أكثر دقة يستند إلى الأدلة والمخاطر” المتعلقة بتدابير السفر، مثل إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار تؤكد عدم إصابتهم بالوباء عند الوصول.

وقد أصبحت نحو ثلث الوجهات العالمية (32%) تتطلب الآن تقديم اختبار (PCR) عند الوصول، وغالباً ما يكون مصحوباً بالخضوع للحجر الصحي.

وفي هذا الاطار قال مدير المنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي، في بيان صحافي: إن “قيود السفر استخدمت على نطاق واسع لوقف انتشار الفيروس، والآن بعد أن سعينا لاستئناف السياحة علينا أن نقر بأن القيود ليست سوى جزء من الحل”.

يشار إلى أن سنة 2020 تعد، وفقاً لتقديرات المنظمة في يناير/كانون الثاني الماضي، “أسوأ عام في تاريخ السياحة” على مستوى العالم، حيث انخفض عدد المسافرين بنسبة 74% مقارنة بسنة 2019، أي ما يقرب من مليار سائح.

وأدت الجائحة إلى خسائر بلغت 1300 مليار دولار السنة الماضية، أي ما يمثل 11 ضعفاً للعجز المسجل في سنة 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.