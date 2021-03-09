طور علماء أتراك جهازاً لإرسال وتسلم الشحنات والطرود بشكل آلي دون الحاجة إلى موظفين، أطلقوا عليه اسم "Capsule 7/24".

ويستطيع الجهاز الجديد العمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فيما يشبه "ماكينة شحن آلي".

ويمكن للزبائن عبر "Capsule 7/24" إرسال وتسلم الشحنات، كما يمكنهم الدفع وحساب وزنها، وحتى إجراء عمليات الإعادة.

ومن المقرر البدء في الإنتاج المتسلسل للجهاز الجديد في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح رائد الأعمال أوميت بوداك المشارك في تطوير المشروع، أن فريقاً مكوناً من27 من العلماء الأتراك شاركوا في تطوير الجهاز، على مدار 3 سنوات.

وقال بوداك: "جهازنا هو الوحيد في العالم القادر على التعامل مع كل من عمليات تسليم البضائع وإرسالها، والتجارة الإلكترونية وعلميات الترجيع بشكل أوتوماتيكي دون وجود موظفين".

وحول آلية عمل الجهاز أوضح بوداك "تذهب لتسليم الشحنة، وتضعها في المكان المخصص لها، ليقوم الجهاز بأخذ القياسات والوزن باستخدام أجهزة القراءة البصرية. بعد ذلك يتم إنشاء رمز شريطي ولصقه على الصندوق، كما يمكن للجهاز وضع الشحنة في الرفوف بشكل فعال وفقاً لحجمها".

ويمكن أيضاً تسلم الطرد باستخدام الرمز المرسل على الهاتف المحمول أو عبر التطبيق المخصص للجهاز، في أي وقت.