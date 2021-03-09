سياسة
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تونس.. أحكام بالسجن لمالك قناة خاصة وصهر بن علي بتهم فساد
أصدرت محكمة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس أحكاماً بالسجن 8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة، و10 سنوات بحقّ بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضايا فساد.
تونس.. أحكام بالسجن لمالك قناة خاصة وصهر بن علي بتهم فساد
بلحسن الطرابلسي متهَم بقضايا فساد / مواقع التواصل
9 مارس 2021

أصدر القضاء التونسي الثلاثاء، أحكاماً بالسجن 8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة، و10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضايا فساد مالي.

الحكم أصدرته محكمة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس العاصمة، حسب إذاعة "راديو موزاييك" المحلية.

وأوضحت الإذاعة أن المحكمة قررت أيضاً تغريم الفهري والطرابلسي مبلغ 40 مليون دينار (14.5 مليون دولار) بالتضامن بينهما.

وأفادت بأن الفهري يُحاكَم حضورياً، فيما يحاكَم الطرابلسي غيابياً لكونه هارباً.

والحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري‎.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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