أعربت الخارجية التركية عن قلقها من الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية، داعيةً إلى وقفها على الفور.

وقالت الخارجية في بيان لها الثلاثاء: "قلقون من الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية، بخاصة الهجوم بالطائرات دون طيار المحمَّلة بالقنابل، والصواريخ الباليستية، على ميناء رأس تنورة ومنشآت أرامكو في الدمام بالمملكة العربية السعودية في 7 مارس 2021".

كما دعت الخارجية التركية في بيانها إلى وقف هذه الهجمات على الفور.

وأضافت: "بهذه المناسبة نتمنى السلامة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي".

ومنذ نحو أسبوع صعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية، خصوصاً الأحد الماضي، الذي أعلن فيه التحالف اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيَّرة وصاروخين باليستيين.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.