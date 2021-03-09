سياسة
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شاهد | نجاح منظومة "حصار" للدفاع الجوي التركي بعد تجاوزها اختبارات قياسية
قال إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إن منظومة "حصار-و / Hisar-O" للدفاع الجوي نجحت في تجاوز اختبارات قياسية هي الأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد.
شاهد | نجاح منظومة "حصار" للدفاع الجوي التركي بعد تجاوزها اختبارات قياسية
منظومة "حصار" للدفاع الجوي تتجاوز اختبارات قياسية / AA
9 مارس 2021

أعلن إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، نجاح منظومة "حصار-و / Hisar-O" للدفاع الجوي في تجاوز اختبارات قياسية هي الأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها دمير عبر تويتر، تضمنت معلومات حول آخر الاختبارات التي خضعت لها منظومة "حصار-و / Hisar-O" للدفاع الجوي والمصنعة بإمكانات وقدرات محلية.

وأضاف أن الاختبارا ت الأخيرة لـ"حصار-و / Hisar-O" تعدّ الأوسع نطاقاً في تاريخ البلاد، مبيناً أنها تعد الأطول من حيث المدى والأعلى من ناحية الارتفاع في تركيا حتى الآن.

وأكد أن المنظومة المحلية اجتازت الاختبارات بنجاح، واستطاعت تحديد وتدمير الهدف الجوي بشكل كامل.

وأعرب دمير عن شكره للشركتين التركيتين "أسيلسان" لتكنولوجيات الصناعات الدفاعية، و"روكيتسان" لصناعة الصواريخ، لدورهما في نجاح منظومة "حصار-و / Hisar-O".

ومن المقرر أن تساهم منظومة "حصار-و / Hisar-O" في سد احتياجات الدفاع الجوي على المدى المتوسط، وستستخدم بشكل خاص في حماية الوحدات العسكرية الثابتة والمنشآت الحساسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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