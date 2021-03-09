سياسة
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اكتشاف مبهر.. رخويات بإمكانها تجديد أعضائها بعد فصل الجسد عن الرأس
اكتشف علماء يابانيون ظاهرة نادرة لكائن بحري، بإمكانه تجديد خلاياه وأعضاء جسده بالكامل بعد قطع الرأس، في ظاهرة تشبه التمثيل الضوئي.
اكتشاف مبهر.. رخويات بإمكانها تجديد أعضائها بعد فصل الجسد عن الرأس
حلزون البزّاق بإمكانه إعادة بناء جسده بالكامل بعد فصل الرأس، في ظاهرة نادرة أدهشت العلماء 
9 مارس 2021

كشفت دراسة علمية يابانية عن قدرة مذهلة لنوع من الرخويات البحرية يعرف بـ"حلزون البزّاق"، يعود جسمه إلى النمو بالكامل بعد انفصال الجسد عن الرأس، وحتى القلب.

وتتمكن تلك الرخويات من العيش بعد فصل رأسها عن باقي أعضاء جسمها، كما تعيش تلك الأعضاء أيضاً بشكل منفصل، في ظاهرة فريدة وصفها العلماء بـ"الاستقلال والتجديد".

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة Current Biology العلمية.

وأوضحت الباحثة في علم الأحياء ساياكا ميتو أن الاكتشاف جاء عن طريق الصدفة، فقد كان العلماء يدرسون فوائد التمثيل الضوئي عند الرخويات، إذ تستطيع إجراء عملية البناء الضوئي كأنها نبات يستمد غذاءه من الشمس.

وأثناء تلك الأبحاث عثر العلماء على رخويات مقطوعة الرأس فاحتفظوا بها كما هي، ليفاجؤوا بها تبدأ عملية التجديد بعد أيام.

بعدها قرر الباحثون قطع رؤوس مجموعة من الرخويات، ليجدوها تبدأ عملية التجديد حتى يعود بناء أجسادها بالكامل.

وتقول أستاذة البيئة المائية يويشي يوسا إنه بإمكان بعض الحيوانات تجديد أرجلها أو زوائدها أو ذيولها تلقائياً، لكن لا يوجد حيوان آخر يمكنه فقد جسده بالكامل، وأوضحت: "لذلك نعتقد أن هذه الحالة نادرة جداً".

يأمل العلماء أن يساعد هذا الاكتشاف على فهم المزيد عن طريقة عمل بيولوجيا الإنسان، على الرغم من الاختلاف الجذري بين تكوين البشر والرخويات، فإن يوسا لفتت إلى إمكانية "تعلُّم آليات التجديد من الرخويات البحرية"، واستخدامها لاحقاً في العلوم الطبية البشرية.

وأردفت: "الطريق طويل جداً ونحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أعمق لطريقة عمل هذه الخلايا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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