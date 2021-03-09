سياسة
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أنقرة: سنواصل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات
صرح نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي بأن بلاده عازمة على مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كل الصعوبات والأحكام المسبقة والمعايير المزدوجة.
أنقرة: سنواصل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات
قايماقجي: سنواصل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات / AA
9 مارس 2021

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي الثلاثاء إن بلاده عازمة على مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كل الصعوبات والأحكام المسبقة والمعايير المزدوجة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فاعلية عبر الاتصال المرئي للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس "حوار المجتمع المدني" بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار قايماقجي إلى استمرار حوار المجتمع المدني التركي-الأوروبي منذ 2008، لافتاً إلى عقد 650 شراكة بين المنظمات التركية والأوروبية منذ ذلك التاريخ.

وأوضح أن أكثر ما تعانيه تركيا في مسيرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو الأحكام المسبقة الخاطئة، مؤكداً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تخطي تلك الأحكام والتوصل مع المنظمات الأوروبية إلى حلول مشتركة للمشكلات.

ولفت قايماقجي إلى اجتماع منظمات المجتمع المدني التركية والأوروبية بشكل دائم، موضحاً أن المجتمع المدني في الجانبين متقارب بنسبة أكبر من السياسيين.

وأضاف أن المنظمات المدنية في تركيا عازمة على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كل الصعوبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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