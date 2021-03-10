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رئيس الحكومة الليبية المكلف يقول إن الاتفاقية مع تركيا في صالح بلاده، وأنقرة تؤكد أنها ستواصل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات.

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رئيس الحكومة الليبية المكلف: الاتفاقية مع تركيا في صالح بلادنا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلّف عبد الحميد دبيبة الثلاثاء إن الاتفاقية الليبية-التركية شرقي المتوسط "في صالح بلادنا". [TRT عربي]

وأكّد دبيبة في كلمة له أمام نواب البرلمان الذين استأنفوا الثلاثاء جلساتهم، التي انطلقت الاثنين في مدينة سرت (شمال وسط) من أجل مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة، أن "ليبيا حازت حصة لا بأس بها من حقها في غاز شرق المتوسط بفضل الاتفاقية مع تركيا". [TRT عربي]

وحول الصراع على وزارة الدفاع شدّد دبيبة على أن "كل المتصارعين يريدون وزارة الدفاع ولا يمكن أن نسمح بالحرب مرة ثانية ولا بد من وقف الحرب". [TRT عربي]

أنقرة: سنواصل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الصعوبات

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي الثلاثاء إن بلاده عازمة على مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كل الصعوبات والأحكام المسبقة والمعايير المزدوجة. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فاعلية عبر الاتصال المرئي للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس "حوار المجتمع المدني" بين تركيا والاتحاد الأوروبي. [TRT عربي]

وأشار قايماقجي إلى استمرار حوار المجتمع المدني التركي-الأوروبي منذ 2008، لافتاً إلى عقد 650 شراكة بين المنظمات التركية والأوروبية منذ ذلك التاريخ. [TRT عربي]