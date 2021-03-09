شهدت العاصمة اليونانية أثينا الثلاثاء مظاهرة حاشدة ضد عنف الشرطة، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن.

وشارك نحو 5 آلاف شخص بينهم طلاب في المظاهرة، إذ احتشدوا في ميدان "نيا سميرني" بأثينا، مرددين هتافات منددة بعنف الشرطة.

وسار المحتجون باتجاه مديرية أمن "نيا سميرني" إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم.

واستخدمت الشرطة غازات مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق متظاهرين ملثمين هاجموا قوات الأمن بالحجارة والعصي والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وأسفرت الصدامات التي استمرت نحو ساعة عن إصابة شرطي وتوقيف 5 متظاهرين.

كما لحقت أضرار بالعديد من المحال التجارية والسيارات جراء إحراق متظاهرين حاويات قمامة في الشوارع.

وأثارت مشاهد متداولة توثّق عنف الشرطة ضد أشخاص حاولوا التظاهر في ميدان "نيا سميرني" الأحد المنصرم استياءً كبيراً في الشارع اليوناني.

وإثر ذلك أعلنت النيابة العامة في أثينا إطلاق تحقيق إداري بشأن الحادثة.